Das deutsche U19-Nationalteam ist mit einem Sieg in die Europameisterschaft in Schottland gestartet. 2:1 (2:0) gewann das DFB-Team von Trainerin Maren Meinert gegen England, Melissa Kössler (12. Minute) und Paulina Krumbiegel (32.) schossen die deutschen Tore, Englands Jessica Naz konnte in der Nachspielzeit nur noch den Anschlusstreffer erzielen (90.+2).

Durch den Sieg springt Deutschland punkt- und torgleich mit den Spanierinnen an die Tabellenspitze der Gruppe B. Für die EM-Endrunde konnten sich nur acht Teams qualifizieren, die in zwei Gruppen die Halbfinalisten ausspielen.

In der zweiten Hälfte musste Deutschland aber noch um den Sieg bangen. England hatte zwei große Chancen, zum Anschluss zu kommen. Aber zweimal konnte Torhüterin Wiebke Willebrandt sehenswert parieren (52., 57.).

Von Lipperode in die Welt

Die deutsche Nationaltorhüterin spielt - anders als die meisten ihrer Teamkolleginnen - nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten. Stattdessen trainiert Willebrandt in einem Mädcheninternat des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen und spielte in der vergangenen Saison in der männlichen B-Jugend des Lippstädter Stadtteilklubs TuS Lipperode in der Kreisliga A. Von dort reiste sie bereits im November 2018 zur WM nach Uruguay - und nun zur EM nach Schottland.

Dort nutzten die DFB-Juniorinnen gegen England frühe Chancen nicht (2., 6.). Der erste Treffer fiel erst, als Krumbiegel aus dem Mittelfeld in Richtung Strafraum dribbelte und den Ball nach rechts zu Gina Chmielinski spielte. Ihre Flanke landete direkt auf den Kopf der eingelaufenen Kössler, die Torhüterin Hannah Hampton keine Chance ließ (12.).

Ian Horrocks/Getty Images for DFB Führte das deutsche Team zum Auftaktsieg: Paulina Krumbiegel (links)

Krumbiegel sorgt für den Sieg

Deutschland brauchte eine Viertelstunde für die nächste Chance, nach einer Hereingabe von der rechten Seite verstolperte Krumbiegel aber den Ball und legte ihn aus kurzer Distanz knapp am rechten Pfosten vorbei. Fünf Minuten später hatte die Spielerin von der TSG Hoffenheim mehr Glück: Innenverteidigerin Lisa Ebert spielte einen starken Flugball in den Lauf der gestarteten Krumbiegel, die ihren Gegenspielerinnen davonlief und über Hampton hinweg zum 2:0 lupfte (32.).

Als Willebrandt kurz vor Schluss das erste Mal geschlagen war, rettete die Latte für sie, wie kurz vor Ende der regulären Spielzeit bei einem Freistoß von Lauren James (89.). Erst Naz überwand die deutsche Torhüterin (90.+2). Weil die Engländerinnen für ihren Anschlusstreffer aber bis in die Nachspielzeit brauchten, konnte Deutschland den Sieg über die Zeit retten.

Am Freitag trifft das deutsche Team im zweiten Gruppenspiel auf Belgien (20.30 Uhr; TV: Sport1).