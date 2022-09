In seinem 24-köpfigen Aufgebot für die Begegnungen am 23. September mit Ungarn in Leipzig und drei Tage später mit England in London setzt Flick aber auf bewährte Kräfte. »Das ist der Startschuss Richtung WM, wir sind schon absolut im WM-Modus«, sagte er. Der 20 Jahre alte Verteidiger Bella Kotchap von Premier-League-Klub FC Southampton habe sich die erstmalige Berufung aufgrund seiner »sehr, sehr guten Entwicklung verdient«, sagte Flick über den früheren Bochumer.