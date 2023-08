Neu dabei hingegen ist überraschend der langjährige Premier-League-Profi Pascal Groß von Brighton and Hove Albion.

»Jeder muss nun sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen«, sagte Flick in einer Medienrunde am Donnerstag über seine Entscheidungen. »Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne.«