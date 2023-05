Winkler versuchte nach dem Gespräch mit Neuendorf am Montag einzufangen, was kaum mehr einzufangen war. Der inzwischen gelöschte Beitrag sei »in einer sehr emotionalen Situation an der Gedenkstätte im Treptower Park entstanden«, schrieb der CDU-Politiker bei Facebook. Er verurteile den »Krieg und die Aggression Putins«, es müsse »alles unternommen werden, diesen Krieg schnellstens zu beenden«. Er ergänzte dann aber: Er sei »auch nicht mit allem, was Selenskyj macht, persönlich einverstanden«.

Christos Katzidis, Präsident des Verbandes Mittelrhein, hatte im Vorfeld der Sitzung erklärt, er finde den entsprechenden Post »sehr befremdlich, weil er auf mich nicht wie eine ehrlich gemeinte Entschuldigung wirkt.«