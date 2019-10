Eine Frage beherrschte in den vergangenen Wochen den deutschen Fußball: Wer soll das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer hüten? Manuel Neuer von Bayern München ist aktuell die Nummer eins, Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona der Herausforderer.

Bundestrainer Joachim Löw legte sich bereits vor den kommenden Länderspielen fest, dass ter Stegen beim Testspiel gegen Argentinien (Mittwoch 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: RTL) und Neuer dann in der EM-Qualifikation gegen Estland (Sonntag, 13. Oktober 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: RTL) spielen wird.

"Für die beiden Spiele habe ich gemeinsam mit Andy Köpke entschieden, dass Marc in Dortmund und Manu in Tallinn spielen wird. Das haben wir auch mit beiden Spielern so besprochen", sagte Löw bei der Bekanntgabe des Nationalkaders. Er habe "mehrfach betont, dass Manuel Neuer auch mit Blick auf die Europameisterschaft unser Kapitän und somit für uns aktuell auch unsere Nummer eins ist - wenn nichts Außergewöhnliches passiert."

Seinen bislang letzten Einsatz für die DFB-Auswahl hatte ter Stegen im März in Wolfsburg gegen Serbien (1:1), als er Neuer zur Halbzeit ersetzte. Nach den Spielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) hatte er sich öffentlich über sein Reservistendasein beschwert, was nicht minder deutliche Reaktionen durch Neuer und Bayern-Präsident Uli Hoeneß hervorrief.

Einziger Neuling im aufgrund zahlreicher Ausfälle nur 21 Profis umfassenden Kader ist Nadiem Amiri. Der Leverkusener gehörte zur U21-Nationalmannschaft, die im Sommer das EM-Finale erreichthatte, welches sie trotz Amiris Treffer 1:2 gegen Spanien verlor. Amiri habe beim Turnier "und in den Spielen mit seinem Klub gute Leistungen gezeigt und sich eine Berufung verdient", sagte Löw.

Nicht zum Einsatz kommen werden Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Nico Schulz, Julian Draxler, Thilo Kehrer und Kevin Trapp. Alle sind entweder verletzt oder nach Verletzungen noch nicht wieder einsatzfähig.