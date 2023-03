2 / 5

Der 21-jährige Kevin Schade ist aktuell vom SC Freiburg an den Premier-League-Klub FC Brentford ausgeliehen, unter Erfüllung gewisser Bedingungen soll eine Kaufpflicht bestehen. Verletzungsbedingt kam der schnelle Offensivspieler bislang gerade einmal auf 15 Ligaspiele in Deutschland und England, in denen er aber sein großes Potenzial andeutete. In der deutschen U21-Auswahl traf er in fünf Partien viermal.