Im Moment passt es fast zu perfekt für Jonas Hofmann. In der Nationalmannschaft hat er sich nicht nur in der Startelf etabliert, er ist auch noch ihr bester Torschütze im Jahr 2022. Und als hätte es der DFB schon im Vorjahr geplant, als der Terminkalender erstellt wurde, kommt die Nationalelf just in diesen hofmannschen Hoch-Zeiten nach Mönchengladbach, um dort gegen Italien das vierte und vorerst letzte Nations-League-Spiel dieses Sommers (ZDF, 20.45 Uhr) zu absolvieren. So bekommt Hofmann vor seinem Urlaub auch noch ein Heimspiel serviert.