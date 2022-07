DFB-Nationalspieler Serge Gnabry verlängert beim FC Bayern bis 2026

»Serge ist ein Gesicht des FC Bayern geworden«

»Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans«, sagte Gnabry. Der Vertragsverlängerung waren lange Verhandlungen vorausgegangen. Auch über einen Wechsel ins Ausland, etwa zum FC Chelsea und Thomas Tuchel, war zuletzt spekuliert worden.