Nationalspielerin Laura Freigang wünscht sich statt eines Millionen-Gehalts professionellere Bedingungen für den Fußball der Frauen in Deutschland nach dem Vorbild von EM-Gastgeber England.

»Man kann wirklich in ganz vielen Ecken, zum Beispiel bei den Trainingsbedingungen, ansetzen. In England sind die Vereine der Ersten Liga zum Beispiel dazu verpflichtet, eine Frauenmannschaft zu haben«, sagte die 24 Jahre alte Stürmerin vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt in einem Interview des Magazins «Playboy».