Die Meister der Regionalligen Südwest und West steigen künftig direkt auf, zwei weitere Aufsteiger werden zwischen den Staffeln Nord, Nordost und Bayern ermittelt. Auf diese Neuregelung zum Aufstieg in die Dritte Liga haben sich die Teilnehmer des Bundestages des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) verständigt. Der Einigung war ein monatelanger Streit vorausgegangen.

Vieles hatte in den vergangenen Monaten darauf hingedeutet, dass vor allem die Verbände Nord, Nordost und Bayern, die deutlich weniger Mitglieder haben als der Südwesten und Westen, einen Weg finden müssen, aus drei Meistern zwei Aufsteiger zu ermitteln. Zukünftig steigt ein Meister aus diesen drei Staffeln in einem jährlich rotierenden System direkt auf, der vierte Startplatz für die Dritte Liga wird in Aufstiegs-Play-offs ausgespielt.

Lösung könnte von kurzer Dauer sein

Die Regelung gilt ab der Saison 2020/2021 und folgt auf zwei Jahre Übergangslösung. In der vergangenen Saison gab es zwei direkte Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost (Chemnitzer FC) und Regionalliga West (FC Viktoria Köln). Der FC Bayern II (Bayern) setzte sich zudem in den Playoffs gegen den VfL Wolfsburg II (Nord) durch. Der Südwesten stellte, wie in der aktuellen Saison auch, einen festen Aufsteiger. Am Ende dieser Spielzeit treten die Gewinner der Nordost- und die Weststaffel gegeneinander an, der Norden und Bayern haben einen direkten Aufstiegsplatz.

"Mit der nun vorliegenden Variante, die von allen getragen wird, haben wir eine, wie ich finde, sehr vernünftige Lösung gefunden", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch, sieht jedoch auch zukünftig Raum für neue Reformen: "Ob wir in drei Jahren eine veränderte Situation haben und sich daraus wieder andere Möglichkeiten oder eine Neubewertung ergeben - das lässt sich heute nicht seriös vorhersagen." Der 60-Jährige, der sich als Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes schon früher stark in die Diskussion eingebracht hatte, sagte weiter: "Unter allen schlechten Lösungen halte ich diese für die mit Abstand beste."