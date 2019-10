Beim Freundschaftsspiel gegen Argentinien am Mittwoch hätte Niklas Stark sein Debüt für die deutsche Fußballnationalmannschaft geben sollen, wegen eines Magen-Darm-Infekts stand er jedoch nicht zur Verfügung. Vor dem EM-Qualifikationsspiel in Estland am Sonntag (20.45 Uhr, Liveticker: SPIEGEL, TV: RTL) hat der 24-Jährige nun das Teamquartier verlassen, wie der DFB mitteilte.

Grund sei eine Wunde am Unterschenkel, die er sich am Freitagvormittag im Hotel zugezogen hatte und die genäht werden musste. Was genau passiert ist, ließ der Verband offen.

ℹ️ Niklas #Stark hat das Teamquartier in Dortmund verlassen.

Vor der Trainingseinheit am Freitagvormittag hat er sich im Hotel eine Wunde am linken Unterschenkel zugezogen, die genäht werden musste und einen Einsatz in Estland ausschließt. #ESTGER



Länger als der Innenverteidiger von Hertha BSC musste unter Bundestrainer Joachim Löw kein Feldspieler auf seinen ersten Einsatz warten. Vor dem Spiel gegen Argentinien war Stark bereits sechsmal nominiert, aber nicht eingesetzt worden. Nur Torhüter René Adler (sieben Berufungen) blieb zu Beginn seiner Länderspielkarriere häufiger ohne Einsatz im DFB-Trikot.