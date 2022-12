Der DFB-Vizepräsident und DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke dankte Bierhoff für dessen jahrelangen Einsatz. »Oliver Bierhoff hat sich in den 18 Jahren seines Wirkens erhebliche Verdienste um den deutschen Fußball erworben«, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Ihm gebührten »Respekt, Anerkennung und Dank«.

Ab 2016 verlor Bierhoff an Ansehen

Bierhoff kam 2004 zum DFB, in einer Funktion, die es so beim Verband noch nie gab. Als Teammanager war er an der Seite von Bundestrainer Jürgen Klinsmann maßgeblich am Sommermärchen bei der Heim-WM zwei Jahre später beteiligt. Mit großem Erfolg schaffte er um die DFB-Elf die Basis für den WM-Triumph 2014 in Brasilien mit Joachim Löw als Bundestrainer.