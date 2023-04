Im zweiten Halbfinale kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Das Endspiel steigt am 3. Juni in Berlin. Dort hatten die Freiburger im vergangenen Sommer die Chance auf den ersten großen Titel in ihrer Vereinsgeschichte vergeben. In Führung liegend und in Überzahl spielend kassierte der SC damals noch den Ausgleich und verlor schließlich im Elfmeterschießen gegen RB.