Titelverteidiger Bayern München spielt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen die TSG Hoffenheim. Diese Paarung wurde im Rahmen der Sportschau am Sonntagabend ausgelost. In der Runde der letzten 16 Mannschaften kommt es zu drei weiteren Duellen von Bundesligisten. So spielt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt empfängt RB Leipzig und der FC Schalke 04 spielt zuhause gegen Hertha BSC.

Bereits im Achtelfinale der vergangenen Saison spielte Bremen gegen den BVB, damals allerdings in Dortmund. Das Spiel ging beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Dort fielen noch vier Tore, sodass es nach 120 Minuten 3:3 stand. Bremen gewann das Spiel im Elfmeterschießen.

Die kommenden Achtelfinal-Spiele finden am 4. und 5. Februar 2020 statt. Zwei Viertligisten sind noch unter den letzten 16 Mannschaften: Der SC Verl empfängt Bundesligist Union Berlin, der 1. FC Saarbrücken trifft auf Zweitligist Karlsruher SC. Drittligist Kaiserslautern spielt zuhause gegen Düsseldorf.

Die Paarungen im Überblick:

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

Bayern München - TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 - Hertha BSC

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

Werder Bremen - Borussia Dortmund

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf

SC Verl - 1. FC Union Berlin

Die Viertelfinals finden am 3. und 4. März 2020 statt, das Halbfinale ist für den 21. und 22. April terminiert. Am 23. Mai steigt dann das Finale in Berlin.