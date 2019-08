DFB-Pokal-Auslosung FC Bayern muss nach Bochum, BVB trifft auf Mönchengladbach

Titelverteidiger Bayern München spielt in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist VfL Bochum. Das ergab die Auslosung im Rahmen der Sportschau. Letztmals trafen beide Klubs Anfang 2016 aufeinander, damals gewann Bayern im Pokalviertelfinale 3:0. Aktuell steht der VfL in der Zweiten Liga nach drei sieglosen Partien auf Tabellenplatz 16.

Das Topspiel der zweiten Runde findet in Dortmund statt. Dort empfängt der BVB Ligakonkurrent Mönchengladbach. Die Spiele werden am 29. und 30. Oktober ausgetragen, das Finale wird am 23. Mai in Berlin ausgetragen.

Christoph Metzelder loste im Beisein von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz noch drei weitere Bundesliga-Duelle aus. Bayer Leverkusen empfängt dabei den SC Paderborn, beide Teams trafen erst am Samstag in der Liga aufeinander - Bayer bezwang den Aufsteiger 3:2. Der SC Freiburg spielt gegen Union Berlin und der VfL Wolfsburg bekommt es mit RB Leipzig zu tun.

Zudem kommt es zum Duell der aktuell besten Zweitligaklubs: In Hamburg empfängt der HSV den VfB Stuttgart.

Alle Zweitrundenpartien im Überblick:

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

SC Freiburg - Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

VfL Bochum - Bayern München

Arminia Bielefeld - Schalke 04

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

In einer früheren Version stand über der Auflistung der Spiele "Erstrundenpartien im Überblick". Wir haben die entsprechende Stelle korrigiert.