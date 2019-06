DFB-Pokal-Auslosung FC Bayern trifft auf Cottbus, Dortmund auf Uerdingen

Der Bayern München tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittliga-Absteiger Energie Cottbus an. Der BVB hat mit Drittligist KFC Uerdingen ein etwas schwereres Los erwischt. Die Auslosung im Fußballmuseum in Dortmund brachte zudem einige Derbys hervor. So trifft Drittliga-Aufsteiger Waldhof Mannheim auf Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen muss zu Alemannia Aachen und Werder Bremen zu Atlas Delmenhorst.

Brisant könnte das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und RB Leipzig werden. Beide Teams trafen im Pokal bereits 2015 aufeinander. Damals musste das Spiel abgebrochen werden, nachdem der Schiedsrichter Martin Petersenmit einem Feuerzeug beworfen worden war.

Die erste Pokalrunde findet vom 9. bis zum 12. August statt. Die Bundesliga startet eine Woche später. Das Finale findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt. Titelverteidiger ist der FC Bayern, die Münchner hatten das Endspiel 2018/2019 im Mai gegen RB Leipzig 3:0 gewonnen.

Alle Erstrundenpartien im Überblick:

Energie Cottbus - FC Bayern München

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04

Chemnitzer FC - Hamburger SV

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

VfL Osnabrück - RB Leipzig

1. FC Kaiserslautern - Mainz 05

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

VfB Germania Halberstadt - Union Berlin

SV Rödinghausen - SC Paderborn

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden

KSV Baunatal - VfL Bochum

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

Karlsruher SC - Hannover 96

VfB Lübeck - FC St. Pauli FC

Oberneuland - Darmstadt 98

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

SC Verl - FC Augsburg

VfB Eichstätt - Hertha BSC

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

SSV Ulm - 1. FC Heidenheim