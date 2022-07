Die SV Elversberg war mit viel Selbstbewusstsein in die erste Pokalrunde gestartet: Der Klub aus dem Saarland frisch in die 3. Liga aufgestiegen, dort hatte man sich nach einem 5:1 gegen Mitaufstieger RW Essen nach dem ersten Spieltag an die Tabellenspitze gesetzt. Der Offensivgeist aus der Liga blieb auch gegen Bundesligist Bayer Leverkusen intakt: Nach nur zwei Minuten brachte Jannik Rochelt den Außenseiter in Front. Eine Einzelaktion von Leverkusens Sommerzugang Adam Hložek verhalf Bayer allerdings zum schnellen Ausgleich (5. Minute), Elversberg-Torhüter Nicolas Kristof sah beim ins Zentrum abgegebenen Schuss des Tschechen nicht gut aus.