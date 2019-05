Robert Lewandowski (Angriff): Robert Lewandowski: Apropos großartiger Stürmer: Lewandowski traf wie so oft in einem wichtigen Spiel, so sehr sein Ruf auch ein anderer ist. Keiner in der Liga hat so einen Torinstinkt, ist so cool vor dem gegnerischen Tor wie er. Dass er so sprinten kann wie vor dem 3:0, hätte man auch nicht mehr gedacht.