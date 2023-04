Für Freiburg ist der Erfolg besonders außergewöhnlich: 23-mal hatte der SC bislang beim FC Bayern gespielt, nie konnte er dabei gewinnen, drei Unentschieden standen 20 Niederlagen gegenüber. Nun durfte das Team von Trainer Christian Streich erstmals in München feiern. Wer im Halbfinale auf Freiburg wartet, ist offen.

Am Mittwoch spielen Nürnberg und Stuttgart sowie Leipzig und Dortmund in ihren Duellen die beiden anderen Halbfinalisten aus, nachdem sich vor dem SC bereits Frankfurt qualifiziert hatte. Die Halbfinalpartien finden am 2. und 3. Mai statt und werden am kommenden Sonntag ausgelost. Das Pokalfinale steigt am 3. Juni in Berlin. Freiburg hatte in der Vorsaison den Pokalsieg im Endspiel gegen Leipzig verpasst.