In der zweiten Halbzeit schien es, als würden die Bayern schnell alles klarmachen. Zunächst erzielte Joshua Kimmich per Schlenzer die Führung (52.), kurz darauf erhöhte erneut der starke Choupo-Moting per Abpraller auf 3:1 (59.). Dann aber schalteten die Bayern wieder einen Gang zurück – und Augsburg kam durch ein Eigentor von Dayot Upamecano noch mal ran (65.). Die FCA-Euphorie hielt aber nicht lang, wenig später machte Jamal Musiala alles klar (74.). Danach spielten die Bayern die Partie ruhig zu Ende, ehe Alphonso Davies in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Thomas Müller noch das 5:2 erzielte (90+2.).