DFB-Pokal Cans Tor vom Mittelkreis leitet Dortmunder Sieg in Bochum ein

Dortmund begann spielbestimmend und hatte mehr vom Ball, Bochum ging selbstbewusst in die Zweikämpfe und hielt dagegen. Die erste Chance hatten die Gäste, eine Flanke von Marius Wolf rutschte zu Bynoe-Gittens durch. Dessen Versuch blockte Manuel Riemann per Fußabwehr (13.).

Einen Freistoß von Julian Brandt lenkte Riemann mit der Hand über die Latte (24.), ansonsten hatte das Spiel enorm viel Tempo und intensive Zweikämpfe zu bieten, aber nicht allzu viele Strafraumszenen. Kurz vor der Pause setzte dann Bynoe-Gittens eine gute Gelegenheit noch über das Tor (45.) – ehe Can kurios die Führung erzielte: Um einen BVB-Pass abzufangen, verließ Riemann seinen Strafraum und klärte den Ball an den Mittelkreis. Dort hatte Can aber aufgepasst, schaltete am schnellsten und schoss den Ball vorbei am zurückeilenden Riemann aus großer Distanz ins Tor (45.+1).