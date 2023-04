Aller guten Dinge sind drei: Bellinghams Körpersprache am Spielfeldrand ist seitens der TV-Kameras nicht überliefert. An Fehler der Teamkollegen, über die sich aufzuregen wäre, mangelte es jedenfalls nicht: 45 Minuten lang bekam der BVB gegen das Pressing der neu formierten Leipziger keinen Fuß auf den Boden. Neu formiert, weil RB-Trainer Marco Rose seinen Ex-Klub per Dreierkette vom Tor fernhielt. Auch offensiv wirbelte ein Trio: Werners Läufe in die Tiefe stellten die Abwehr um Altmeister Mats Hummels, der den verletzten Nico Schlotterbeck vertrat, immer wieder vor Probleme. Neben Werner kehrte Dani Olmo als zweiter Spielmacher zusätzlich zu Dominik Szoboszlai in die Startelf zurück, der lange verletzte Spanier spielte zuletzt im Januar von Beginn an.