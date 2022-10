DFB-Pokal BVB schleppt sich gegen Hannover ins Achtelfinale

Hannover blieb das gefährlichere Team. Erneut Nielsen (31.) und kurz darauf Maximilian Beier (32.) scheiterten aus halblinker Position an Kobel. Bei einem Querpass von Hendrik Weydandt traf Dortmunds Emre Can beinahe ins eigene Tor (46.), aus fünf Metern bot sich Weydandt eine gute Gelegenheit, der 96-Mittelstürmer traf aber den Ball nicht richtig (53.).

In der 62. Minute wurde Jude Bellingham eingewechselt, Dortmunds wichtigster Spieler in dieser Saison. Wenig später stieß der 19-Jährige in den Strafraum vor und wurde von Phil Neumann umgegrätscht. Den fälligen Elfmeter führte Bellingham selbst aus und verwandelte sicher in die linke Ecke (71.) zum 2:0-Endstand.