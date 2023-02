Krise vorbei? Vor dem Spiel gab es bei den Bayern sogar eine teaminterne Krisensitzung. Joshua Kimmich sagte nach dem Sieg in Mainz: »Wir haben in den letzten Spielen nicht unser Potenzial abgerufen.« Das ist richtig und am Mittwoch schaute es phasenweise sehr flüssig aus, was die Bayern spielten. Die Mainzer waren aber vor allem in der ersten Hälfte keine Herausforderung, die Abwehr der Bayern wackelte erneut das eine oder das andere Mal und auch die Chancenauswertung war weit weg von perfekt. Trotz der vier Tore. Es bleibt spannend.