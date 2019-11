Der VfL Wolfsburg zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Beim FC Bayern München gewann der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga 3:1 (1:1). Die Treffer für Wolfsburg erzielten Ewa Pajor (21. Minute und 90.+5) und Dominique Bloodworth (85.). Zuvor hatte Jovana Damnjanovic (45.) für den Ausgleich der Gastgeber gesorgt. Wolfsburg holte den DFB-Pokal zuletzt fünfmal in Serie, zuletzt 2018 mit einem Finalsieg im Elfmeterschießen gegen München.

Beim Führungstreffer des VfL half Münchens Torhüterin Laura Benkarth mit: Sie verschätzte sich beim Versuch, einen langen Ball an der eigenen Strafraumkante zu klären, und wurde von Pajor überlupft. Dabei prallte der Ball an den linken Pfosten, ehe Wolfsburgs Top-Torjägerin den Ball im zweiten Anlauf ins Netz köpfte.

Offensiv fehlte den Münchnerinnen danach jede Kreativität. Jovana Damnjanovic nutzte allerdings kurz vor der Pause den ersten Torschuss der FCB-Frauen: Linda Dallmann zog auf links drei Gegenspielerinnen auf sich, schaffte es aber dennoch, den Ball auf Damnjanovic durchzustecken. Die Serbin bezwang Keeperin Hedvig Lindahl aus kurzer Distanz (45.) und erzielte den Ausgleich.

Die Entscheidung fiel nach einem Eckball kurz vor Schluss: Bloodworth nutzte einen Torwartfehler von Benkarth im zweiten Versuch zum Führungstreffer. In der Nachspielzeit verlagerten die Bayern nochmal alles nach vorne, was Pajor mit einem Konter bestrafte. Die Polin mussten den Ball nur noch ins leere Tor zirkeln.

Nach dem Duell im Pokal-Achtelfinale müssen die Münchnerinnen nicht lange auf die nächste Revanche warten. Schon am 23.11. treffen die beiden in der Bundesliga erneut aufeinander, dann allerdings in Wolfsburg.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg 1:3 (1:1)

0:1 Pajor (21.)

1:1 Damnjanovic (45.)

1:2 Bloodworth (85.)

1:3 Pajor (90.+5)

München: Benkarth - Dallmann (77. Schweers), Lohmann, Magull, Hendrich, Wenninger (88. Islacker), Laudehr, Simon, Skorvankova (67. Ilestedt), Beerenstyn - Damnjanovic

Wolfsburg: Lindahl - Wedemeyer (62. Doorsoun), Goeßling, Janssen - Rauch, Maritz, Gunnarsdottir, Engen, Popp - Pajor, Harder (61. Rolfö)

Schiedsrichterin: Katrin Rafalski

Gelbe Karten: Ilestedt / Goeßling, Popp

Weitere Ergebnisse:

FFC Frankfurt - Bayer Leverkusen 0:1

TSG Hoffenheim - FF USV Jena 6:1

SC Freiburg - Turbine Potsdam 2:3

Werder Bremen - SC Sand 0:2