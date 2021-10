DFB-Pokal Drei Verlängerungen, zwei Elfmeterschießen, keine Überraschung

Der SC Freiburg stand beim VfL Osnabrück vor dem Pokalaus, in der letzten Minute der Verlängerung glich der Bundesligist aus und gewann das Elfmeterschießen. So weit musste es auch beim Hamburger Sieg in Nürnberg kommen.