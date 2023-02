DFB-Pokal 1:0, 1:2, 4:2 – Eintracht Frankfurt gewinnt Spektakel gegen Darmstadt

Gegen die Darmstädter, die ihre Heimspiele keine 30 Kilometer entfernt vom Frankfurter Stadion austragen, bestimmte die Eintracht zunächst das Spiel. Kolo Muani erzielte in beeindruckender Manier das 1:0: Der Franzose deutete einen Laufweg in die Tiefe an, brach dann aber ab und zog nach innen. So stoppte auch Kolo Muanis Gegenspieler seinen Lauf – und konnte nicht mehr schnell genug beschleunigen, um Aurélio Buta auf dem Flügel zu erreichen. Der bekam den Pass, hob den Ball in den Strafraum und konnte anschließend mit Kolo Muani jubeln, der sich in der Mitte im Kopfballduell durchgesetzt hatte (6.).