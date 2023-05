Kurz darauf traf den VfB das Pech ein zweites Mal, mit Anton musste ein zweiter Innenverteidiger den Platz wegen Magenproblemen verlassen (63.). Am kommenden Samstag steht in der Liga das richtungsweisende Auswärtsspiel bei Hertha BSC an, Hoeneß wird auf die Rückkehr zumindest einer seiner Abwehrspieler hoffen. An diesem Abend fand der VfB nicht zurück ins Spiel, auch weil bei einem Freistoß zu viel Risiko genommen wurde:

Borna Sosa brachte den Freistoß aus dem Halbfeld herein, der zweite Ball wurde abgewehrt und so konnte Kamada ohne Gegenspieler in die Stuttgarter Hälfte laufen. Er verzögerte geschickt, passte in den Lauf von Kolo Muani, der von Bredlow regelwidrig am Abschluss gehindert wurde. Es gab Elfmeter, den der französische Nationalspieler sicher verwandelte.