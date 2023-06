Forsberg gehört zu denen, die in diesem Klub, der eigentlich keine Tradition hat, so etwas wie RB-Geschichte darstellt. Seit mehr als acht Jahren ist er bei der Mannschaft, damals war Leipzig noch ein Zweitligist, er hat alle drei bisherigen Pokalendspiele miterlebt, zweimal hat er das Team mit seinen Treffern im Halbfinale überhaupt erst nach Berlin geschossen.

»In diesem Jahr wurde es mal Zeit, dass jemand anderer an der Reihe ist«, sagt er und lacht. Das hat auch ziemlich gut funktioniert: RB gewann auch ohne Forsbergs Tore in Freiburg 5:1, zur Pause stand es schon 4:0.

Mehr als 300 Pflichtspiele

Forsberg ist jetzt 31, er hat für RB mehr als 300 Pflichtspiele absolviert. In dieser Zeitspanne hat der Klub zig Millionen in neue Spieler gesteckt. Der Schwede hat trotzdem fast in jedem Jahr noch seinen Platz gefunden. Auch in dieser Spielzeit kam er in 34 Saisonpartien 30-mal zum Einsatz, hat dabei sechsmal getroffen, agiert mal vorne, meist jedoch in der ihm so zugewandten Zehnerposition.