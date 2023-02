Nach drei Unentschieden in der Liga feierte der FC Bayern im DFB-Pokal mal wieder ein Erfolgserlebnis. Im Achtelfinale beim 1.FSV Mainz 05 setzten sich die Münchner 4:0 (3:0) durch. Zugang João Cancelo stand zwei Tage nach seiner Ankunft in Deutschland in der Startelf und hatte entscheidenden Anteil am Sieg. Mainz spielte phasenweise gut mit, blieb aber zu harmlos. Kurz vor Ende musste Trainer Bo Svensson auf die Tribüne, vermutlich nach wenig netten Worten in Richtung von Schiedsrichter Deniz Aytekin.