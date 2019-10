DFB-Pokal Gnabry und Müller retten den FC Bayern in Bochum

Der FC Bayern München hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten VfL Bochum quasi in letzter Minute 2:1 (0:1) besiegt. Lange lagen die Münchner 0:1 zurück und standen am Rand des Ausscheidens.

Die Bayern begannen ohne ihre Stars Robert Lewandowski, Philippe Coutinho und David Alaba - Alphonso Davies, der Vertreter des Österreichers als Linksverteidiger, erzielte den ersten Treffer mit einem Eigentor in der 36. Minute. Serge Gnabry (83. Minute) und der eingewechselte Thomas Müller (89.) drehten die Partie mit ihren Treffern in der Schlussphase.

Das Fehlen von Lewandowski als Zielspieler in der Offensive war dem Spiel der Bayern in der ersten Halbzeit deutlich anzumerken. Zwar kontrollierten die Gäste das Spiel, kamen aber gegen die zwei Viererketten der Bochumer kaum zu Torabschlüssen. Gefährlicher war der Zweitligist, doch fehlte dem VfL bei den schnellen Gegenstößen die Präzision. Zwei Schüsse von Kingsley Coman (15.) und Corentin Tolisso (16.) waren die einzigen Torannäherungen der Münchner.

Als es schien, die Bayern hätten langsam die Lücken in der VfL-Defensive gefunden, patzte der gelernte Stürmer Davies vor dem eigenen Tor. Der für David Alaba als Linksverteidiger eingesetzte Kanadier schoss eine Flanke des Bochumers Danny Blum ins eigene Tor (36.).

Auf den Rückstand zur Pause reagierte Bayern-Trainer Niko Kovac und brachte Mittelstürmer Lewandowski. In Gefahr brachte der Rekordmeister nach der Pause jedoch nicht den VfL, sondern zunächst sich selbst. Durch viele unsaubere Aktionen ermöglichten sie den Gastgebern immer wieder Vorstöße. Diese blieben jedoch ertraglos.

Nach einer Stunde, mittlerweile mit Coutinho für Leon Goretzka in der zentralen Offensive, attackierten die Bayern energischer. Die beste Chance der Münchner hatte Lewandowski, der nach Flanke von Coman nur knapp neben den rechten Pfosten köpfte (69.).

Ein weiterer Fehler des Erstligisten hätte in der 79. Minute fast zum zweiten Gegentreffer geführt. Torwart Manuel Neuer schlug den Ball nah an der rechten Außenlinie halbhoch nach vorn und auf die Brust von Blum. Der zog direkt ab, doch der zurückeilende Nationaltorwart konnte den Ball noch fangen.

In der Schlussphase drehte Serge Gnabry auf. In der 83. Minute erzielte er per nach einer Flanke von Joshua Kimmich per Direktabnahme aus kurzer Distanz den Ausgleich, in der 85. Minute konnte VfL-Keeper Riemann nur knapp den Rückstand nach einem Schuss des DFB-Angreifers verhindern.

Dann unterlief auch dem VfL ein folgenschwerer Fehler in der Defensive. Ein Zuspiel von der rechten Seite stoppte Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap schlecht und verhinderte mit einem Handspiel, dass Thomas Müller frei zum Tor ziehen konnte. Der 17-Jährige sah die Rote Karte, Bayern bekam einen Freistoß - und nutzte ihn für den Siegtreffer: Coutinho spielte den Ball diagonal, Tolisso fand in der Mitte Müller, der den Siegtreffer erzielte (89.).

VfL Bochum - FC Bayern München 1:2 (1:0)

1:0 Davies (36., Eigentor)

1:1 Gnabry (83.)

1:2 Thomas Müller (89.)

Bochum: Riemann - Celozzi, Decarli, Bella Kotchap, Danilo - Losilla, Tesche, Zoller, Lee (66. Wintzheimer), Blum - Ganvoula

München: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Davies - Tolisso (65. Müller), Goretzka (57. Coutinho), Thiago, Coman, Perisic (46. Lewandowski) - Gnabry

Schiedsrichter: Schröder

Gelbe Karten: Lee, Losilla

Rote Karte: - / Bella-Kotchap

Zuschauer: 26.600 (ausverkauft)