Der FC Bayern München will seinem Gegner im DFB-Pokal finanziell unter die Arme greifen. 50 Prozent des den Bayern zustehenden Anteils an den Zuschauereinnahmen beim Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln will der deutsche Meister den Kölnern überlassen. Das gab das Klub am Dienstag in einer Mitteilung bekannt.