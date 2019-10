Bayer Leverkusen - SC Paderborn 1:0 (1:0)

Ein Abseitstor hat für Bayer Leverkusens Sieg in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den SC Paderborn gesorgt. Nach einer Flanke von Mitchell Weiser legte Karim Bellarabi den Ball im Zentrum für Lucas Alario ab, der zu dem Zeitpunkt jedoch im Abseits stand. Der Stürmer traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (25. Minute), das Tor zählte fälschlicherweise.

Der Videoassistent kommt im DFB-Pokal erst ab dem Viertelfinale zum Einsatz. Davon profitierten die Leverkusener, die im Duell der Bundesligisten jedoch das spielbestimmende Team waren. Paderborn kam nicht mehr zum Ausgleich.

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 2:3 (0:3)

Schalke 04 hätte in Bielefeld beinahe einen Drei-Tore-Vorsprung verspielt, setzte sich nach einer dramatischen Schlussphase jedoch am Ende durch. Nach dem 0:0 im Revierderby hatte Schalke-Trainer David Wagner seine Mannschaft auf fünf Positionen umgebaut. Das zahlte sich aus, alle Tore gegen Zweitligist Bielefeld erzielten Spieler, die neu in der Startaufstellung standen. Alessandro Schöpf traf mit einem Schuss aus 20 Metern in den linken Torwinkel zum 1:0 für Schalke (15.).

Der zweite Treffer resultierte aus einem Torwartfehler: Stefan Ortegas Abstoß geriet zu flach und landete im Fuß von Mark Uth, der Benito Raman mit einem Steilpass in den Bielefelder Strafraum schickte. Der Angreifer hob den Ball zum 2:0 über Ortega (25.). Wenig später konterte Schalke die Arminia aus, erneut traf Raman auf Vorlage von Uth (32.).

Fabian Klos (72.) und Cebio Soukou (77.) schossen die Tore zum Bielefelder Anschluss. Auch danach kamen die Gastgeber noch zu Großchancen, Voglsammer traf aber nur den Pfosten (89.). In der Nachspielzeit rettete Schalkes Jonjoe Kenny einen Schuss von Anderson Lucoqui von der Torlinie (90.+4).

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC 0:1 (0:0)

Mit einer kuriosen Aktion lockte Darmstadt 98 etwa 14.000 Fans ins Böllenfalltor: Allen Inhabern einer Eintrittskarte versprachen die Lilien ein Vorkaufsrecht für ein mögliches Finalticket. Die kleinen Pokalträume der Lilien zerstörte Karlsruhes Philipp Hofmann jedoch kurz vor Schluss (85.). Nach einer Flanke von Anton Fink traf er aus kurzer Distanz per Kopf zum Sieg des KSC im Duell der Zweitligisten.