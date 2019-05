WOB 0:0 FRE 45' 5/1/19 4:09 PM Sven Scharf Die Partie ist bisher übrigens äußerst fair. Auch hier ist nichts passiert. Lars Baron / Getty WOB 0:0 FRE 5/1/19 4:07 PM Sven Scharf Ich frage mich auch, ob die Freiburgerinnen das hohe Tempo halten können oder ob sie irgendwann einbrechen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Räume für den VfL so ab der 65., 70. Minute größer werden. WOB 0:0 FRE 5/1/19 4:04 PM Marco Fuchs Wir sehen ein flottes Pokalfinale mit den besseren Chancen für den SC Freiburg. Das ist überraschend, allerdings haben sich die Außenseiterinnen auch nicht belohnen können. Und ob sich der VfL noch einmal über 45 Minuten so düpieren lässt? Wir sind gespannt auf die zweite Hälfte. WOB 0:0 FRE 45'+1 5/1/19 4:01 PM Marco Fuchs Halbzeit WOB 0:0 FRE 45' 5/1/19 4:01 PM Marco Fuchs Die letzten Minuten der ersten Hälfte gehören jetzt doch noch dem VfL. Sie spielen konsequent über die Außenpositionen, der SCF muss seinem hohen Tempo etwas Tribut zollen. WOB 0:0 FRE 42' 5/1/19 4:01 PM Sven Scharf Er kann es nicht lassen ... Lars Baron / Getty WOB 0:0 FRE 43' 5/1/19 3:59 PM Marco Fuchs Fallrückzieher Pajor! Das war die beste Aktion der Wolfsburgerinnen: Harder setzt sich auf Außen durch und flankt hoch in die Mitte, wo Ewa Pajor einen spektakulären Fallrückzieher hinlegt, den Nuding gerade noch über die Querlatte lenken kann. WOB 0:0 FRE 41' 5/1/19 3:57 PM Marco Fuchs VfL-Trainer Stephan Lerch schaut auf die Uhr. In fünf Minuten hat er Zeit, das Ganze nochmal neu zu sortieren. In den ersten 40 Minuten liegt sein Team nach der B-Note klar hinten, nach Toren steht es allerdings weiterhin 0:0. WOB 0:0 FRE 39' 5/1/19 3:54 PM Sven Scharf Ich hab noch mal ein Symbolbild für die nicht immer ganz auf der Höhe agierenden Wolfsburgerinnen. Lats Baron / Getty WOB 0:0 FRE 39' 5/1/19 3:54 PM Marco Fuchs "Zwei gegen eins" ist eigentlich noch untertrieben. Gestartet sind sie zwei gegen null, es war aber auch noch 50 Meter bis zum gegnerischen Tor. Dennoch: irgendwann sollten sich die Freiburgerinnen jetzt auch belohnen. WOB 0:0 FRE 37' 5/1/19 3:53 PM Marco Fuchs Riesenchance für Freiburg! Ab der Mittellinie laufen die Freiburgerinnen zwei gegen eine aufs Wolfsburger Tor zu, spielen das aber zu unsauber aus, so dass am Ende nach dem Schuss von Beck nur eine Ecke heraussprang. WOB 0:0 FRE 34' 5/1/19 3:50 PM Marco Fuchs Lena Nuding im SCF-Tor hatte gleich zu Beginn einen Wackler, seitdem pflückt sie hier eine hohe Flanke nach der nächsten ganz sicher herunter. WOB 0:0 FRE 32' 5/1/19 3:48 PM Marco Fuchs "Beim Buffet zu Schröder 75. Geburtstag habe ich am Ende die Buletten mit bloßen Händen rausgetragen. 20 bis 30, einfach auf die Faust. So ein Brocken Fleisch war das." Lars Baron/Bongarts/Getty WOB 0:0 FRE 22' 5/1/19 3:48 PM Sven Scharf Es geht teilweise durchaus zur Sache hier. Ina Fassbender / AFP WOB 0:0 FRE 30' 5/1/19 3:46 PM Marco Fuchs Über die Außen geht beim VfL derzeit ebenfalls gar nichts. Dazu kommt: Selbst wenn Harder und Pajor die SCF-Verteidigerinnen unter Druck setzen wollen, machen die Mitspielerinnen nicht mit. Stattdessen läuft auf der Gegenseite Starke Richtung Tor und kann nur mit vereinten Kräften am erfolgreichen Torabschluss gehindert werden. WOB 0:0 FRE 27' 5/1/19 3:42 PM Marco Fuchs Freiburg hat das hier richtig gut im Griff. Nach den wuchtigen Anfangsminuten des VfL verfängt sich dieser immer wieder im gegnerischen Mittelfeld und die Offensivaktionen von Beck und Bühl haben den Titelverteidiger vorsichtig werden lassen. Aktuell suchen sie nach der Balance, wie sie das künftig gestalten wollen. Marcel Kusch / dpa WOB 0:0 FRE 25' 5/1/19 3:41 PM Sven Scharf Soeben erreichte uns die Info, dass ein älterer Herr offenbar kurz vor Spielbeginn versucht hat, den Pokal zu entwenden. Der Diebstahl konnte aber zum Glück vereitelt werden. Lars Bongarts / Getty WOB 0:0 FRE 24' 5/1/19 3:40 PM Marco Fuchs Kollege Scharf ist ob dieses Witzes kurz ins Koma gefallen. Ich kann's ihm nicht verübeln. WOB 0:0 FRE 22' 5/1/19 3:38 PM Marco Fuchs Herr Mommsen war ein Mann für Regen, Sturm und Sonne und erfand nebenbei den Drei-Wetter-Taft. WOB 0:0 FRE 21' 5/1/19 3:37 PM Sven Scharf Die ganz Jungen unter Ihnen können mit dem Mommsen Gymnasium wahrscheinlich wenig anfangen. Ich empfehle Ihnen, die Suchmaschine Ihres Vertrauens anzuschmeißen. WOB 0:0 FRE 19' 5/1/19 3:34 PM Marco Fuchs Nach einer Viertelstunde müssen sich die Wolfsburgerinnen erst einmal neu justieren. Gerade die Freiburger Offensivkräfte Bühl und Beck sorgen für reichlich Unruhe in der Defensive des Titelverteidigers. WOB 0:0 FRE 14' 5/1/19 3:30 PM Sven Scharf Bessere Gifs vielleicht, gefährlicher präsentieren sich bisher aber die Freiburgerinnen. WOB 0:0 FRE 14' 5/1/19 3:30 PM Marco Fuchs Die nächste Chance für den SCF! Klara Bühl tanzt sich da mit ein, zwei Wacklern durch die VfL-Abwehr, bevor Gunnarsdottir mit einem langen Bein in allerhöchster Not klären kann. WOB 0:0 FRE 12' 5/1/19 3:28 PM Sven Scharf Der Bundespräsident ist auch da. Und anscheinend hat er einen Bekannten in der Menge entdeckt. Federico Gambarini / dpa WOB 0:0 FRE 12' 5/1/19 3:28 PM Marco Fuchs Ein Eckball des VfL kullert gefährlich sieben, acht Meter vor dem Tor durch den Strafraum, ohne dass es zu einem Abschluss kommt. WOB 0:0 FRE 10' 5/1/19 3:26 PM Marco Fuchs Erste Chance für Freiburg! Caroline Hansen verliert Höhe Strafraumkante den Ball und Anja Maike Hegenauer zieht direkt ab - knapp links vorbei. WOB 0:0 FRE 9' 5/1/19 3:25 PM Marco Fuchs Freiburg greift fast ausschließlich über links an. Beck versus Blässe ist das Duell, das der SCF sucht. WOB 0:0 FRE 7' 5/1/19 3:22 PM Marco Fuchs Die Freiburgerinnen jetzt besser in der Partie. Vorne haben wir die ersten Pressingaktionen gesehen, hinten die ersten gewonnenen Zweikämpfe. WOB 0:0 FRE 4' 5/1/19 3:20 PM Marco Fuchs Gleich zu Beginn zwei Offensivaktionen des VfL. Die Favoritinnen setzen den SCF sofort unter Druck. WOB 0:0 FRE 3' 5/1/19 3:18 PM Marco Fuchs Bei Freiburg dürfte das wie folgt aussehen: Nuding – Gwinn, Kirchberger, van Lunteren, Stegemann – Hegenauer, Minge, Schöne, Starke – Beck, Bühl. Dabei wird Sharon Beck etwas zurückfallend agieren, die etatmäßige Innenverteidigerin Clara Schöne spielt im Mittelfeld. Maja Hitij/Bongarts/Getty WOB 0:0 FRE 1' 5/1/19 3:17 PM Sven Scharf Die wohl bekannte positive Korrelation zwischen Spielerkreisgröße und Siegchance. WOB –:– FRE 5/1/19 3:16 PM Marco Fuchs Taktisch wird sich das unserer Erwartung nach bei den Wolfsburgerinnen so positionieren: Blässe, Fischer, Goeßling und Peter in der Viererkette, davor Hansen, Gunnarsdottir, Popp und Jakabfi und im Sturm wirbeln Ewa Pajor und Pernille Harder. WOB –:– FRE 5/1/19 3:16 PM Marco Fuchs Anpfiff Los geht's! WOB –:– FRE 5/1/19 3:14 PM Marco Fuchs Aber hallo Sven ! WOB –:– FRE 5/1/19 3:12 PM Sven Scharf Also ich ja. Du, Marco ? WOB –:– FRE 5/1/19 3:12 PM Marco Fuchs 15.000 bis 20.000 Zuschauer werden heute erwartet. Eine schöne Zahl, die dem internationalen Trend dennoch etwas hinterherhinkt: Beim Finale im FA Cup zwischen Manchester City und West Ham United sollen am Samstag mehr als 45.000 Zuschauer in Wembley dabei sein. WOB –:– FRE 5/1/19 3:11 PM Sven Scharf Um das gute Stück geht es heute. Marius Becker / dpa WOB –:– FRE 5/1/19 3:09 PM Sven Scharf Für den SC Freiburg ist das Spiel heute die einzige Titelchance in dieser Saison. In der Liga liegt das Team von Trainer Jens Schauer auf Platz sieben und damit im Mittelfeld der zwölfs Teams starken Bundesliga. WOB –:– FRE 5/1/19 3:08 PM Sven Scharf In der Liga sieht es gut aus für Wolfsburg. Bei noch zwei ausstehenden Spielen liegt der VfL sieben Punkte vor Bayern München, das allerdings noch eine Partie mehr zu absolvieren hat. Gewinnt man heute gegen Freiburg, sind die Aussichten gut, das Double aus Meisterschaft und Pokal aus der Vorsaison zu wiederholen. Zum herbeigesehnten Triple kann es auch dieses Jahr nicht reichen. Im Achtelfinale der Champions League unterlag der VfL Titelverteidiger Olympique Lyon - wie in der Vorsaison im Endspiel. WOB –:– FRE 5/1/19 3:05 PM Sven Scharf Und hier sehen wir, wie die beiden Mannschaften heute beginnen. WOB –:– FRE 5/1/19 2:59 PM Marco Fuchs VfL-Glücksbringerin ist Lena Goeßling, die bei jedem Pokalerfolg der Wolfsburgerinnen mit dabei war. "Wir sind gewarnt", sagte Goeßling gegenüber DFB.de. "Zuletzt in der Bundesliga hat uns der SC Freiburg vor große Probleme gestellt. Wir benötigen einen guten Tag, wenn wir uns von ihnen nicht vom Thron stürzen lassen wollen." Das Hinspiel hatte der VfL noch 3:0 entschieden. Das Rückspiel in Freiburg (3:2) war deutlich enger. WOB –:– FRE 5/1/19 2:55 PM Marco Fuchs Zwischen 2013 und 2017 stand der SCF bereits fünfmal im Halbfinale, gelangte aber nie ins Finale. In vier Fällen war jeweils gegen den VfL Wolfsburg Endstation. Für Freiburgs Trainer Jens Scheuer könnte das heute ein großartiges Abschiedsgeschenk werden - er verlässt den Verein im Sommer und übernimmt zur Saison 2019/2020 den FC Bayern München. Er weiß natürlich aber auch um die Außenseiterstellung seines Klubs, für den die Finalteilnahme bereits ein toller Erfolg ist: "Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus." WOB –:– FRE 5/1/19 2:45 PM Marco Fuchs 28:0 Tore - da können die Frauen des SCF fast mithalten. So kamen sie ins Finale: 12:0 bei Vorwärts Spoho Köln 4:0 bei SGS Essen 6:1 bei Borussia Mönchengladbach 2:0 bei der TSG Hoffenheim WOB –:– FRE 5/1/19 2:38 PM Marco Fuchs Für die Wolfsburgerinnen geht es wie bereits erwähnt um die Einstellung eines Rekordes: Mit einem fünften Titelgewinn in Folge würden sie gleichziehen mit dem 1. FFC Frankfurt, dem dies zwischen 1999 und 2003 gelang. WOB –:– FRE 5/1/19 2:35 PM Marco Fuchs "The Road To Cologne" - So sah der Qualifikationsweg des Titelverteidigers aus Wolfsburg in der Saison 2018/2019 aus: 11:0 bei Hannover 96 9:0 beim FC Forstern 4:0 gegen Turbine Potsdam 4:0 bei Bayern München WOB –:– FRE 5/1/19 2:20 PM Marco Fuchs WOB –:– FRE 5/1/19 2:15 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum DFB-Pokalfinale. Im Kölner Rhein-Energie-Stadion trifft der VfL Wolfsburg auf den SC Freiburg. Sven Scharf und ich begleiten Sie durch die Partie und beantworten die Frage, ob die Wolfsburgerinnen ihren fünften Titel in Folge oder die Freiburgerinnen gleich bei ihrer ersten Finalteilnahme den ersten Pokalsieg holen können. Um 17.15 Uhr geht's los!