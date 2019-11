+++ DFB-Pokal im Liveticker +++ Wölfinnen im Achtelfinale beim FC Bayern gefordert

0:1 21' Pajor Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 21' Cedric Voigt Goal! Vfl Wolfsburg Pajor Und dann fällt das Tor doch noch! Benkarth verschätzt sich beim Versuch, einen langen Ball an der eigenen Strafraumkante zu klären, und wird von Ewa Pajor überlupft. Erst klatscht der Ball an den Pfosten, dann köpft die Polin den Ball im zweiten Anlauf ins Netz. Ein kurioser Treffer! Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 20' Cedric Voigt Scoring opportunity Vfl Wolfsburg Pajor Beinahe die Führung! Popp flankt auf den Elfmeterpunkt, wo Pajor völlig allein gelassen abschließen kann. Zugegeben: Der Volley ist dennoch anspruchsvoll, dass er doch deutlich daneben geht, keine Schande. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 20' Cedric Voigt Bislang ist ein relativ chancenarmes Spiel. Wenn es danach geht, wer den ersten entscheidenden Fehler macht, würde ich derzeit eher auf einen Wolfsburger Sieg setzen: Während die Gäste vor allem mit starker Abwehrarbeit überzeugen, leisten sich die Bayern noch ein paar Unkonzentriertheiten zu viel. Eben hatte Simon etwa Glück, dass ein Querschläger im eigenen Sechzehner nicht bestraft wurde. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 15' Cedric Voigt Bloodworth versucht es mal per Freistoß aus der Distanz. Platziert ist der Ball auch nicht so schlecht, aber um wirklich für Torgefahr zu sorgen, ist aus den etwa 30 Metern Torentfernung einfach zu wenig Dampf hinterm Ball. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 11' Cedric Voigt Die Bayern spielen durchaus mutig, streuen immer mal wieder Momente des Angriffspressings ein. Aber: Noch fehlt es an den Ideen, aus statischen Situationen für Gefahr zu sorgen. Die Wolfsburger Fünferkette sorgt im Zentrum stets für Überzahl, sodass die Gastgeberinnen sich oft auf dem Flügel festspielen. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 8' Cedric Voigt Yellow Card (Foul) Vfl Wolfsburg Goeßling Lena Goeßling unterbindet einen Umschaltangriff der Münchnerinnen regelwidrig. Kein Zweifel: Taktisches Foul, Gelbe Karte. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 7' Cedric Voigt Puh! Simon unterschätzt einen Schnittstellenpass und lässt die außen startende Maritz vorbeiziehen. Viel Platz für den VfL, doch der Angriff verpufft in Ungenauigkeiten. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 5' Cedric Voigt Lena Goeßling bringt die erste Wolfsburger Ecke rein, zieht diese aber zu nah ans Tor. Dankbar für Benkarth. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 2' Cedric Voigt Ein erster Angriff der Bayern kommt über links zum Erliegen: Beerensteyns Versuch, eine Ecke rauszuholen, misslingt. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 1' Cedric Voigt Livecast started! Schiedsrichterin Katrin Rafalski gibt die Partie frei. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 11/16/19 1:02 PM Cedric Voigt Die Teams kommen auf den Rasen. Gleich geht's los! Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 11/16/19 12:55 PM Cedric Voigt Das Gästeteam wird von Superstar Pernille Harder aufs Feld geführt. Gestern feierte die Dänin noch ihren 27. Geburtstag, steht also mitten in der Karrierephase, die als "bestes Fußballerinnenalter" gilt. Überraschung: Mit zwölf Toren nach neun Spieltagen führt Harder die Liste der besten Bundesliga-Torjägerinnen derzeit an. Zu großen Teilen liegt es an ihr, dass der VfL in dieser Saison noch keinen Punkt abgeben musste. Nicht, dass sich Alexandra Popp oder Ewa Pajor groß verstecken müssten. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 11/16/19 12:50 PM Cedric Voigt Nicht zur Verfügung stehen Bayern-Coach Jens Scheuer unter anderem Giulia Gwinn und Kapitänin Melanie Leupolz. Dafür stand Scheuer selbst Florian Kinast zum Interview zur Verfügung und sprach über die Ambitionen des FC Bayern und die Notwendigkeit "großer Namen" im Frauenfußball auf Vereinsebene. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 11/16/19 12:44 PM Cedric Voigt Der Trophäenschrank der Wolfsburgerinnen verteilt vielleicht die Favoritenrolle ein wenig zugunsten des Gästeteams, aber auch die Bayern sind hochkarätig besetzt: Laura Benkarth, Kathrin Hendrich, Lina Magull und Linda Dallmann sind allesamt aktuelle Nationalspielerinnen, Simone Laudehr prägte die DFB-Auswahl eine ganze Dekade lang. Lineth Beerensteyn spielt im Nationalteam der starken Niederländerinnen, und mit der serbischen Torjägerin Jovana Damnjanovic läuft im Angriff eine Ex-Wolfsburgerin auf, die ebenfalls nicht zu unterschätzen ist. Bayern München vs. Vfl Wolfsburg 11/16/19 12:34 PM Cedric Voigt Moin liebe Fußballfans! Ehe sich die DFB-Herren am Abend gegen Weißrussland die Ehre geben, rollt ab 14 Uhr der Ball in München: Die Frauen des FC Bayern empfangen Tabellenführer VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das Starensemble der Wölfinnen konnte in den letzten fünf Jahren den Wettbewerb jeweils gewinnen, eine Auswärtspartie bei den Bayern dürfte auf dem Weg zum sechsten Titel aber wohl der denkbar höchste Stolperstein sein. Ich begleite die Partie für Sie im Liveticker. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software