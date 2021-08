DFB-Pokal Stindl köpft Gladbach bei Hütters Trainer-Debüt zum Sieg

Es war ein echter Pokalfight in Kaiserslautern, aber einer, in dem der Favorit sich durchsetzte: Per Kopf hat Gladbachs Kapitän Lars Stindl seinem neuen Trainer Adi Hütter einen gelungenen Einstand beschert.