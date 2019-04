Die Szene des Spiels: In Hamburg war soeben die 16. Spielminute angebrochen, als Leipzig innerhalb weniger Sekunden gleich dreimal das mögliche 2:0 vergab. Zunächst bediente Timo Werner Yussuf Poulsen, doch der Däne traf nur den Innenpfosten. Der Abpraller landete vor den Füßen von Werner, der jedoch an HSV-Keeper Julian Pollersbeck scheiterte, ehe auch noch Marcel Sabitzer aus kurzer Distanz nicht ins Tor schoss, sondern an den Pfosten. Sabitzer sank anschließend zu Boden, er reckte die Hände gen Himmel und schaute ungläubig, beinahe verzweifelt. Nichts war es mit der Vorentscheidung, und das Halbfinale kurz darauf ein richtig spannendes.

Das Ergebnis: RB Leipzig hat das DFB-Pokal-Halbfinale beim Hamburger SV 3:1 (1:1) gewonnen. Damit steht der Klub wenige Wochen vor seinem zehnten Geburtstag erstmals im Finale des Pokals. Hier geht es zum Spielbericht.

1 - @DieRotenBullen stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im DFB-Pokalfinale und sind damit der erste sächsische Finalist seit dem Dresdner SC 1941. Premiere. #HSVRBL pic.twitter.com/GsMzpAchyI — OptaFranz (@OptaFranz) April 23, 2019

Mister RB: Als Yussuf Poulsen im Juli 2013 nach Leipzig wechselte, war RB gerade in die dritte Liga aufgestiegen, die Gegner hießen Wacker Burghausen oder SV Elversberg. Fast sechs Jahre ist das her, und Leipzig längst ein Klub, der auch den Bayern und dem BVB Probleme bereiten kann. Poulsen hat diesen Aufstieg im Rekordtempo nicht nur miterlebt, er hat ihn auch mitgestaltet. Gegen den HSV machte er sein 214. Pflichtspiel für Leipzig, öfter hat keiner für RB gespielt. Und es war sein Treffer, der Leipzig in Hamburg einen Traumstart bescherte.

Die erste Halbzeit: Begann mit einer starken Phase von RB und endete, man hätte es nach zwanzig Minuten nicht für möglich gehalten, mit einer noch besseren des Hamburger SV. Aber der Reihe nach: Poulsen traf direkt mit der ersten guten Torchance per Kopf zur Führung für Leipzig (12. Minute). Vier Minuten später schauten Hamburgs Verteidiger staunend zu, wie Leipzig dreimal innerhalb weniger Sekunden das 2:0 vergab. Erst als Leipzigs Kevin Kampl den Ball im Mittelfeld vertändelte, Hamburgs Bakery Jatta einmal kurz den Kopf hob und Torwart Péter Gulácsi mit einem Heber überwand, wurde die Partie ausgeglichener (24.). Fortan spielte auch der HSV mit, Tore fielen jedoch nicht mehr.

Umfragen-Panne: Das hatten sie sich in der Medienabteilung von RB Leipzig sicher anders vorgestellt, als sie am Tag vor dem Halbfinale eine Umfrage bei Facebook starteten. "Packen wir den Einzug ins Finale?", fragte der Klub dort. Fast 35.000 User stimmten ab - und 69 Prozent von ihnen war der Meinung: "Nein, der HSV kommt weiter." Und weil das irgendwie nicht den besten Eindruck hinterließ, wagte RB am Spieltag einen neuen Versuch, diesmal auf Twitter. Lief dann auch gleich besser.

Die zweite Halbzeit: Zeigte, warum Leipzig im nächsten Jahr wahrscheinlich Champions League spielen wird, während der HSV um den Aufstieg in die Bundesliga zittern muss. Zwei Tore sollten noch fallen, jubeln durfte jeweils RB, dabei war einer der Torschützen ein Hamburger: Ein feiner Pass von Kampl landete bei Poulsen, dessen flache Hereingabe grätschte HSV-Profi Vasilije Janjicic ins eigene Tor (53.). Als dann Emil Forsberg mit einem präzisen Abschluss das 3:1 erzielte, war dieses Halbfinale entschieden (72.).

Rangnick und der DFB-Pokal: Für Leipzig ist es das erste Finale, es wird gleichzeitig das vorerst letzte Spiel von Ralf Rangnick als RB-Coach, dann übernimmt der Noch-Hoffenheimer Julian Nagelsmann. Und mit Pokalendspielen kennt sich Rangnick aus: Zweimal hat er es bislang dorthin geschafft, beide Male als Trainer des FC Schalke 04. Endspiel Nummer eins verlor er, 2005 war das und der Gegner die Bayern. Sechs Jahre später lief es besser für Rangnick, als der Gegner aus der zweiten Liga kam und MSV Duisburg hieß. 5:0, es ist bis heute der letzte Titel, den die Königsblauen gewannen.

Hamburger SV - RB Leipzig 1:3 (1:1)

0:1 Poulsen (12.)

1:1 Jatta (24.)

1:2 Janjicic (53., Eigentor)

1:3 Forsberg (72.)

Hamburg: Pollersbeck - Lacroix, Janjicic (73. Hunt), van Drongelen, Vagnoman (69. Hwang) - Jung, Mangala (79. Holtby), Santos - Narey, Lasogga, Jatta

Leipzig: Gulácsi - Klostermann, Orban, Konaté, Halstenberg - Sabitzer (90. Haidara), Laimer, Kampl (90. Demme), Forsberg (73. Mukiele) - Poulsen, Werner

Gelbe Karten: Orban

Schiedsrichter: Brych

Zuschauer: 53.000