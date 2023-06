Wer spielt jetzt wo in Europa? RB Leipzig hatte durch den dritten Tabellenplatz bereits die Teilnahme an der Champions League sicher. Eintracht Frankfurt wäre als Pokalsieger in die Europa League gerutscht, so bleibt es als Bundesligasiebter bei der Conference League. Freude auf dem Sofa deshalb bei Bayer Leverkusen. Sie wären bei einem Frankfurter Sieg in die Conference League abgerutscht, so bleibt es bei der Teilnahme an der Europa League. All die Rechnerei wollte Leverkusens Torhüter Lukáš Hrádecký nicht mitmachen: Daumendrücken für Leipzig, weil man dann in einem höherwertigen Europacup spielen darf? »Für RB bin ich nicht. Ganz ehrlich.«

Schlusspunkt, fast egal: RB-Botschafter Perry Bräutigam brachte den Pokal mit erhobenem Daumen zur Siegerehrung. Die Klublegende, die nie für RB gespielt hat. Danach dann Spalier, Klatschen, Konfetti – wie von der DFB-Choreographie und ihrem Stadionmarktschreier vorgesehen und wegmoderiert. Hrádecký dürfte längst abgeschaltet haben.