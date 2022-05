Es ist der erste Pokalsieg in der jungen Geschichte der Leipziger. Der Klub wurde erst 2009 gegründet und mit enormen Summen zum Spitzenteam geformt. Auch für das deutlich umsatzschwächere Freiburger Team wäre es der erste Pokalsieg in der deutlich längeren Vereinsgeschichte gewesen.

Zunächst war da das 1:0 durch Eggestein. Der schoss den Ball aus rund 20 Metern ins Tor, jubelte – und bangte dann. Der Treffer wurde vom Videoschiedsrichterteam gecheckt, Freiburgs Rolland Sallai hatte den Ball in der Entstehung des Tors mit der Hand berührt. Doch die Unparteiischen gaben das 1:0, ausschlaggebend ist in Sachen Handspiel seit dieser Saison, ob es dem Schützen unterlaufen ist (19.).

Der zweite große Freiburger Moment entstand aus einem schweren Fehler. Mittelfeldspieler Nicolas Höfler köpfte in Richtung seines Torwarts, doch Leipzigs Christopher Nkunku ging dazwischen und brachte den Ball an Keeper Mark Flekken vorbei. Doch: SC-Verteidiger Nico Schlotterbeck klärte soeben vor der Torlinie. Danach bejubelte er die Rettungstat, als hätte er gerade einen Treffer erzielt. Er schrie, klopfte sich auf die Brust, und das konnte man nachvollziehen: Hätte der Abwehrspieler nicht eingegriffen, es wäre der sichere Ausgleich für RB gewesen (24.).

Die Pausenführung ging in Ordnung, Leipzig tat sich nämlich schwer, zu Chancen zu kommen. Emil Forsberg scheiterte aus spitzem Winkel an Torwart Flekken, Nkunkus Nachschuss wurde geblockt (14.), viel mehr Gelegenheiten hatte der Favorit nicht.

Einen Moment lang sah es danach aus, als ändere sich das nach der Pause. Nkunkus Drehschuss war noch eher harmlos (49.), aber RB spielte nun schneller, drängte Freiburg in die Defensive. Ein langer Ball von Vincenzo Grifo aber veränderte die Konstellation auf dem Feld.

Grifos Pass, Halstenbergs Fehler

Leipzigs Verteidiger Halstenberg nach Grifos Pass verlor das Duell gegen Lucas Höler, hielt den Stürmer kurz an der Schulter und brachte diesen so zu Fall. Prompt fasste sich Halstenberg an den Kopf, er wusste, was diese Notbremse zur Folge hatte – die Rote Karte, RB musste nun zu zehnt dem Rückstand hinterherlaufen (57.).