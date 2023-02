Zweitligist Nürnberg empfängt den VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem 1. FC Union Berlin zu tun. Union-Profi Timo Baumgartl sagte: »Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt. Aber wir nehmen es so an. Ein Viertelfinale ist da, um es zu gewinnen.«

Als einziger noch verbliebener Zweitligist tritt der 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart an. »Wunschgegner gibt es im Viertelfinale schon lange nicht mehr«, kommentierte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. »Nürnberg hat sich nicht in diesem Wettbewerb so weit vorgekämpft, um uns das Feld ohne Gegenwehr zu überlassen.«

Die Halbfinalpartien sind für den 2. und 3. Mai angesetzt, am 3. Juni steigt im Berliner Olympiastadion das Endspiel.