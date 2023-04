Auch danach kam von Dortmund: nichts. Werner (33.) und Dani Olmo (34.) hätten erhöhen können, scheiterten aber an Kobel. Dortmund schoss in der ersten Hälfte einmal in Richtung Tor, der Versuch von Ryerson ging aber deutlich links vorbei (21.). Dortmund konnte den Ausfall von Angreifer Sébastien Haller, der mit Knieproblemen fehlte, nicht kompensieren.

Von Dortmund kommt kein Aufbäumen

In der zweiten Hälfte kam Leipzig nicht mehr ganz so einfach durch, auch weil Dortmund im Mittelfeld dagegenhielt und deutlich körperlicher spielte. In der Offensive funktionierte bei der Mannschaft von Edin Terzić aber weiterhin nichts. Stattdessen hätte Konrad Laimer das Spiel nach einem Konter entscheiden können, wieder einmal stand Kobel im Weg (78.). Der BVB-Keeper, der am Samstag in München noch grob gepatzt hatte, war der einzige Dortmunder, der Normalform erreichte.