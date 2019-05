RB Leipzig in der Einzelkritik Verteidiger-Juwel und schlechte Träume

Emil Forsberg (Mittelfeld): Die Szene in der 47. Minute wird den Schweden noch in seine Träume verfolgen. Von Konaté geschickt, hatte er nur noch Manuel Neuer vor sich und schaffte es nicht, den Ball am Nationaltorhüter vorbeizubringen. Ein Schlüsselmoment dieses Endspiels. Und da Stürmer an ihrem Torerfolg gemessen werden, verblasste die bis dahin starke Vorstellung Forsbergs – und nur noch die 47. Minute wird in Erinnerung bleiben.