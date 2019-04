RB Leipzig steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Endspiel des DFB-Pokals. Im Halbfinale gewannen die Leipziger 3:1 (1:1) beim Hamburger SV. Am 25. Mai (20 Uhr, TV: ARD, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) trifft RB im Berliner Olympiastadion auf den Sieger des zweiten Halbfinales, der am Mittwoch (20:45 Uhr, TV: ARD, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) zwischen Werder Bremen und Bayern München ermittelt wird.

Mit nur einer Niederlage im Jahr 2019 ging der Bundesligadritte aus Leipzig als Favorit in die Partie beim Zweitligisten. Direkt nach Anpfiff kam Marcel Sabitzer aus zehn Metern zum Abschluss (1. Minute), scheiterte aber am Hamburger Torhüter Julian Pollersbeck. Kurz darauf köpfte Yussuf Poulsen nach einem Eckball sein Team in Führung (12.).

Nur fünf Minuten später traf Poulsen den Pfosten, Timo Werner legte den Abpraller für Sabitzer quer, der den Ball aus spitzem Winkel und kurzer Entfernung ebenfalls ans Aluminium setzte (16.).

1 - @DieRotenBullen stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im DFB-Pokalfinale und sind damit der erste sächsische Finalist seit dem Dresdner SC 1941. Premiere. #HSVRBL pic.twitter.com/GsMzpAchyI — OptaFranz (@OptaFranz) 23. April 2019

Kurioser Ausgleichstreffer vom HSV

Zu diesem Zeitpunkt sah es nach einer einseitigen Partie aus, doch in der 24. Minute fiel der überraschende Ausgleich für den HSV: Kevin Kampl ließ sich an der Seitenlinie von Bakery Jatta überrumpeln, der aus knapp 30 Metern abzog. RB-Keeper Péter Gulácsi erwischte den Ball nicht richtig und konnte das 1:1 nicht verhindern.

Nach dem Ausgleich fand der HSV ins Spiel und kam noch vor der Pause zu weiteren Chancen durch Khaled Narey (42.) und Douglas Santos (45.). Nach Wiederanpfiff gingen die Gäste jedoch erneut in Führung. Kampl lupfte den Ball in den Hamburger Strafraum zu Poulsen, dessen Hereingabe Vasilije Janjicic ins eigene Tor lenkte (53.).

RB übernahm nach dem 2:1 die Kontrolle über das Spiel und ließ die Gastgeber kaum aus der eigenen Hälfte kommen. Emil Forsberg hatte in der 69. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuß, traf aber die Latte. Wenige Augenblicke später probierte er es nochmal per Flachschuss - dieses Mal schlug der Ball links unten zum 3:1-Endstand ein (72.).

Hamburger SV - RB Leipzig 1:3 (1:1)

0:1 Poulsen (12.)

1:1 Jatta (24.)

1:2 Janjicic (53., Eigentor)

1:3 Forsberg (72.)

Hamburg: Pollersbeck - Lacroix, Janjicic (73. Hunt), van Drongelen, Vagnoman (69. Hwang) - Jung, Mangala (79. Holtby), Santos - Narey, Lasogga, Jatta

Leipzig: Gulácsi - Klostermann, Orban, Konaté, Halstenberg - Sabitzer (90. Haidara), Laimer, Kampl (90. Demme), Forsberg (73. Mukiele) - Poulsen, Werner

Gelbe Karten: Orban

Schiedsrichter: Brych

Zuschauer: 53.000