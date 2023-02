Hoffenheim weiter in der Krise

Wie aus dem Nichts kam Hoffenheim dann dennoch zum Anschlusstreffer: Der eingewechselte Kasper Dolberg verwandelte per Kopf eine Flanke von Angeliño (77.). Ehe die TSG richtig um den Ausgleich kämpfen konnte, machte Timo Werner alles klar (83.). Hoffenheims Stanley N’Soki flog kurz darauf mit Gelb-Rot vom Platz, als er den Ball wegschlug (86.).

Hoffenheim rutscht damit nach drei sieglosen Spielen in der Liga in diesem Kalenderjahr weiter in die Krise und steht vor der Bundesligapartie in Bochum am Samstag unter Druck, um nicht vollends in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Leipzig dagegen untermauerte seine Titelambitionen – im Pokal und in der Liga.