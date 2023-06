Durch den Pokalsieg von RB steht auch fest, dass Bayer Leverkusen in der kommenden Saison in der Europa League und Frankfurt in der Conference League spielen wird. Als Pokalsieger hätte die Eintracht sich noch für die Europa League qualifiziert, dann wäre Bayer in die Conference League gerutscht. Leipzig ist als Tabellendritter für die Champions League qualifiziert.