»Das ist toter Rasen«

Am Dienstag war das Paul-Greifzu-Stadion in Dessau als Spielstätte ausgeschieden. Unbekannte hatten eine offenbar giftige Substanz auf den Rasen des Spielfelds gekippt. »Das ist toter Rasen, der auch so schnell nicht mehr nachwächst«, hatte Benjamin Völker vom Referat Sportförderung der Stadt Dessau dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) gesagt.