In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzten sich am frühen Dienstagabend alle Favoriten durch. RB Leipzig besiegte den HSV 4:0 (2:0), Eintracht Frankfurt gelang ein 2:0 bei den Stuttgarter Kickers, Nürnberg reichte ein Eigentor zum 1:0 (0:0) in Mannheim. Mainz 05 triumphierte 3:0 (2:0) beim VfB Lübeck.