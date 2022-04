Strafstoß der Saison: Freiburgs Nico Schlotterbeck kam an der Grenze des gegnerischen Strafraums ins Rutschen und setzte sich auf den Hosenboden. Und während er da so saß, versuchte Moritz Heyer, den für Schlotterbeck unerreichbaren Ball zu klären und traf seinen Gegenspieler dabei im Nacken. Schiedsrichter Deniz Aytekin blieb nach Studium der Bilder nur eine Entscheidung: Strafstoß. Kurios und bitter für den HSV, denn Vincenzo Grifo verwandelte sicher zum 3:0, der Vorentscheidung.

Erste Hälfte: Die Gastgeber begannen mutig, wurden aber zweimal dafür bestraft, nicht rechtzeitig geklärt zu haben: Erst traf Nils Petersen per Kopf (11. Minute), dann Nicolas Höfler mit einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern (17.). Die große Chance auf den Anschlusstreffer vergab Anssi Suhonen, der nach einem tollen Doppelpass von Sonny Kittel und Ludovit Reis aus zehn Metern an Mark Flekken scheiterte (26.). Grifo erhöhte per Elfmeter (35.) gegen weiterhin offensiv agierende Hamburger. Drei Auswärtstore in einem Pokalhalbfinale? Das gab's erst einmal: 1984 führten die Bayern beim legendären 6:6 nach Verlängerung bei Schalke 04 zur Halbzeit 3:2.