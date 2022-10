Das Spiel war kurz nach Anpfiff praktisch entschieden. Während Schalke bei der 0:3-Pleite gegen Hoffenheim in der Liga am vergangenen Freitag zumindest eine kämpferisch starke Leistung zeigte, funktionierte am Dienstagabend kaum etwas.

Fünf Minuten vor der Pause wechselte Schalke-Trainer Frank Kramer den völlig überforderten Rechtsverteidiger Tobias Mohr aus, für ihn kam Mehmet-Can Aydın – samt Papierzettel mit Anweisungen von der Trainerbank in der Hand. Aydın sortierte die Mannschaft neu, doch die Umstellungen änderten nichts am Spielverlauf. In der 43. Minute kombinierte sich Hoffenheim einmal mehr ohne Gegnerdruck durch, Dabbur verwandelte aus kurzer Distanz zum 3:0. Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder konnte sich die Vorstellung seines Teams offenbar nicht mehr anschauen und verschwand noch während des Spiels in den Katakomben.