Bittere Pleite für den Fußball-Regionalligisten SV Straelen: Der Außenseiter hatte den Zweitligisten FC St. Pauli am Rande einer Niederlage, kämpfte leidenschaftlich, spielte am Ende sogar in Überzahl – und ging nach einem späten Gegentor doch noch als Verlierer vom Platz. Am Ende stand es 3:4 aus Sicht des SV Straelen nach einem spannenden DFB-Pokalspiel, in dem Straelen zeigte, dass es kein normaler Amateurverein ist.